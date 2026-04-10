Pronto Soccorso in Puglia arrivano i fondi per le indennità di medici e infermieri

La Regione Puglia ha destinato risorse finanziarie alle aziende sanitarie locali per il pagamento delle indennità al personale dei Pronto Soccorso. La decisione è stata annunciata dalla giunta regionale, che ha approvato l’assegnazione dei fondi destinati ai medici e agli infermieri operanti nelle strutture di emergenza. Le risorse sono state quindi distribuite alle singole aziende sanitarie della regione.

Arrivano dalla Regione i fondi per il pagamento delle indennità al personale dei Pronto soccorso. La giunta pugliese ha infatti assegnato le risorse alle aziende sanitarie pugliesi.I fondi assegnati e quelli previsti per il 2026Nello specifico si tratta di 21 milioni e 188mila euro per il. 🔗 Leggi su Baritoday.it Pronto Soccorso: 5 mesi di attesa per l’indennità, mediciPronto Soccorso a Rischio: L'Indennità Promessa, un'Attesa che Logora Medici e Infermieri Cinque mesi dopo la firma del contratto nazionale di sanità... Sanità in Toscana: infermieri penalizzati su indennità di pronto soccorso. Nursind: “Cifre più basse di altre regioni”FIRENZE – Insoddisfazione dei sindacati in Toscana sull’aggiornamento delle linee di indirizzo regionali relative all’indennità di pronto soccorso. Temi più discussi: Sanità, Perrini: Case di comunità a Taranto rischio scatole vuote. Interrogazione per fare chiarezza su tempi e personale.; Sanità, la giunta tra liste d’attesa e pronto soccorso. Scontro sui conti; Acciaio, porto, aerospazio: Taranto lasciata senza strategie e gestita in perenne emergenza; ASL Brindisi, pronto soccorso in crisi: il NurSind denuncia la carenza di personale. Sanità Puglia, approvati 44 milioni per le indennità di Pronto Soccorso: sostegno a medici e operatori dell’emergenzaIl provvedimento riguarda le aziende sanitarie del territorio ed è finalizzato a riconoscere il lavoro svolto dagli operatori impegnati nei servizi di emergenza-urgenza. Le risorse comprendono 21 mili ... giornaledipuglia.com Pronto soccorso in affanno, la Regione Puglia corre ai ripari: Misure per ridurre le atteseRidurre i tempi di attesa nei pronto soccorso e migliorare la gestione dei posti letto: è questo l’obiettivo del nuovo ... immediato.net Secondo quanto ricostruito, l'episodio più recente riguarda una presunta lite tra la direttrice del pronto soccorso e la responsabile infermieristica del nosocomio. Al centro del dibattito acceso, la gestione dei percorsi dei pazienti diretti agli esami urgenti. Il diver - facebook.com facebook La sfida degli “ambulatori rapidi” contro l’assalto ai pronto soccorso. Ma c’è già un problema: mancano i medici x.com