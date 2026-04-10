La Giunta regionale della Puglia ha approvato un piano finanziario da circa 44 milioni di euro destinato al sostegno economico dei medici e del personale sanitario che lavorano nei reparti di emergenza. La somma servirà a coprire le spese legate alla gestione dei Pronto Soccorso, con l’obiettivo di garantire un supporto stabile alle strutture e agli operatori coinvolti. La decisione coinvolge diverse figure professionali operanti nel sistema sanitario regionale.

La Giunta regionale ha approvato un piano finanziario da circa 44 milioni di euro per sostenere economicamente i medici e il personale sanitario impegnati nei reparti di emergenza della Puglia. Questa decisione mira a garantire il riconoscimento economico dovuto a chi opera quotidianamente nei Pronto Soccorso delle varie aziende sanitarie locali, rispondendo alle necessità del comparto e della dirigenza medica. Il provvedimento, che porta la firma dell’assessore alla Salute e al Benessere, Pentassuglia, si basa sugli accordi raggiunti con le organizzazioni sindacali lo scorso 9 aprile 2025. La ripartizione delle risorse è stata strutturata in modo preciso: una quota di 21 milioni e 188mila euro serve a saldare i conguagli relativi al periodo 2023-2024 e a coprire le indennità previste per l’anno 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia: 44 milioni per salvare i Pronto Soccorso e i medici

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