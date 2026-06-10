Provedel e l’Inter sono al centro di trattative per un trasferimento. Moretto ha riferito che i termini contrattuali non rappresentano un ostacolo e si aspettano sviluppi tra le due società. La questione riguarda le condizioni del trasferimento e il dialogo tra le parti coinvolte. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle cifre o le tempistiche è stato reso noto. La situazione rimane aperta in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali.

di Stefano Cori Provedel vuole l’Inter e l’Inter vuole Provedel: Matteo Moretto ha fatto il punto della situazione sul suo canale YouTube. Una delle questioni che sta accendendo gli ultimi giorni di mercato in casa Inter è quella che riguarda il secondo portiere: ossia Ivan Provedel. Si sta trattando ormai da diverso tempo con il classe ’94, gli accordi contrattuali non sarebbero ancora definito del tutto, ma questo non sembrerebbe essere un problema. Infatti ha fatto il punto della situazione l’esperto di calciomercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Su una vicenda che Cristian Chivu si augura possa chiudersi presto, così da completare intanto uno dei reparti. LEGGI... 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Provedel, sentite Moretto «I termini contrattuali non sono un problema. Ora va capito tra Inter e Lazio»

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