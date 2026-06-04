Il portiere della Lazio è vicino all'Inter, che sta lavorando per portarlo in rosa. Tuttavia, si segnala un possibile problema legato al caso Frattesi, ancora da definire. Nel frattempo, il centrocampista azzurro continua a essere un obiettivo della Roma. La trattativa per il portiere si sta intensificando, ma resta da chiarire la situazione legata a Frattesi.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, i nerazzurri stringono per il portiere della Lazio, mentre il centrocampista azzurro piace molto alla Roma. Il calciomercato dell’ Inter entra nel vivo tra colpi in entrata e possibili dolorose cessioni. L’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto il punto sulle grandi manovre del club campione d’Italia guidato da Cristian Chivu, concentrandosi in particolare sul ruolo del portiere e sulla situazione legata al futuro di Davide Frattesi. LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Inter « Confermo che l’idea è quella di tenere Martinez primo perché ha dimostrato di avere livello per essere il primo dell’Inter, ma il club gli vuole affidare un portiere di garanzia per essere coperta al massimo. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Mercato Inter, Provedel dice sì ma occhio al caso Frattesi: Matteo Moretto svela tutti i dettagli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MERCATO INTER: LE ULTIME SU PALESTRA, SOLET, DUMFRIES, BISSECK, NDICKA, DE VRIJ...

Notizie e thread social correlati

Frattesi Inter, Matteo Moretto annuncia l’addio definitivo in estate. Tutti i dettagliIl centrocampista, attualmente in forza alla squadra, si appresta a lasciare il club durante la prossima estate.

Matteo Moretto sul mercato dell’Inter: «Occhio a Koné: proposto all’Atletico»Sul fronte del mercato dell’Inter si diffonde la notizia di un possibile interesse per un attaccante francese, proposto di recente a un club spagnolo.

Temi più discussi: Inter, offerta per Palestra. (ma l'Atalanta chiede di più). Le ultime su Solet e Provedel; Provedel, possibile addio alla Lazio: c'è l'ipotesi Inter e non solo. Il portiere vuole giocare titolare; Inter, individuato il profilo del portiere su cui puntare come vice di Josep Martinez; Inter, si avvicina Provedel: i costi dell'operazione.

Conferme da Moretto su Provedel-Inter #sslazio #lazionews #lazionewseu #ivanprovedel #calciomercato #calciomercatolazio x.com

[Nico Schira] L'Inter sta monitorando Zion Suzuki come possibile obiettivo nel prossimo mercato di trasferimenti. reddit

Moretto: Inter, accordo con Provedel. Frattesi? erano 3 italiane, ora una la pista concretaL'esperto di mercato ha fatto il punto sulle trattative dell'Inter tra la porta e la possibile partenza di Davide Frattesi ... fcinter1908.it

Inter, Provedel è sempre più vicino: le news di calciomercatoL'Inter si avvicina sempre più ad Ivan Provedel come secondo portiere: i Campioni d'Italia sono pronti a spendere tra i due e i tre milioni di euro per acquistare il 32enne di proprietà della Lazio ... sport.sky.it