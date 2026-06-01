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© Internews24.com - Provedel, non ci sono più solo Inter e Bologna: anche un terzo club sul portiere della Lazio

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Provedel Bologna, i felsinei accelerano: nel mirino il portiere della Lazio, filtrano segnali di apertura sul possibile affondoIl Bologna sta considerando un intervento sul mercato dei portieri e avrebbe messo nel mirino il numero uno della Lazio.

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Inter, si insiste per Curtis Jones ma la distanza con il Liverpool è ampia. De Vrij può rinnovare e c’è l’idea Provedel. Bologna, ecco Tedesco. Quale futuro per Italiano ...Il mercato è ormai entrato nel vivo e tutti i club sono super attivi. L’Inter è intenzionata a rafforzare il centrocampo dove la situazione è molto fluida. Con la probabile partenza di Frattesi i nera ... tuttomercatoweb.com

[Nico Schira] Ivan Provedel ha dato il via libera per unirsi all'Inter con un contratto fino al 2028 con l'opzione per un anno in più. Ora spetta alla Lazio decidere se è disposta a vendere il portiere. reddit