Il portiere della Lazio sta valutando un possibile trasferimento, con l’Inter che mostra interesse e potrebbe offrire un’opportunità di titolarità. Secondo il Corriere dello Sport, l’Inter sta spingendo per ingaggiare il giocatore, che desidera giocare con più continuità. La situazione si sta delineando mentre il club nerazzurro, campione in carica, si prepara a rinnovare la rosa dei portieri, considerando anche altre opzioni.

2026-05-27 14:18:00 Arrivano conferme dal Corriere dello Sport: L’Inter pressa, Provedel ci pensa. Il club nerazzurro, fresco vincitore del campionato, è pronto a stravolgere le gerarchie dei numeri uno. Nella prossima stagione il titolare sarà Josep Martinez, una scelta che conferma la fiducia del club nella sua crescita e nel suo talento indiscutibile. Su Provedel c’è l’Inter e non solo. La novità è nel ruolo di vice dove spunta forte il nome di Ivan Provedel, portiere reduce da una stagione piuttosto difficile alla Lazio a causa di alcuni problemi fisici. Le difficoltà della trattativa risiedono nel fatto che l’estremo difensore biancoceleste ha ancora un contratto con il club di Lotito e non è in scadenza. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Provedel, possibile addio alla Lazio: c’è l’ipotesi Inter e non solo. Il portiere vuole giocare titolare

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