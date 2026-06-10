Provedel è al centro di una trattativa con l’Inter per il ruolo di secondo portiere. La sua candidatura è considerata la più forte rispetto ad altri candidati, anche se non sono stati ancora definiti dettagli ufficiali. Il club ha mostrato interesse e sta negoziando con il suo attuale club. La trattativa è in corso, ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali o accordi definitivi. La decisione finale dipenderà dagli esiti delle trattative in corso.

di Stefano Cori Provedel è diventato una telenovela per l’Inter, quasi ai livelli di Palestra, ma perché è proprio lui il favorito per il ruolo?. Una delle novità per la stagione 20262027 in casa Inter riguarda il portiere. Yann Sommer lascerà i nerazzurri vista la scadenza del suo contratto, come primo Cristian Chivu e società sarebbero pronti a promuovere Josep Martinez. L’obiettivo dell’Inter dunque è quello di cercare un portiere, esperto ed affidabile, che possa fare da secondo allo spagnolo. Il profilo individuato sembrerebbe essere quello di Ivan Provedel, classe 1994 di proprietà della Lazio. Il friulano avrebbe aperto al trasferimento e ad un contratto fino al 2028 come opzione. Provedel-Inter contatti da due settimane: è l’uomo giusto per Chivu, ha esperienza. Ivan Provedel, dal 2022 alla Lazio, ha vissuto anni tendenzialmente positivi a Roma. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Provedel all’Inter, un’altra telenovela per il secondo portiere: perché è lui il favorito?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Provedel apre all’Inter: perché può essere un buon secondo? I numeri del portiereProvedel, portiere con esperienza nel campionato italiano, è stato scelto come possibile secondo portiere per l'Inter.

Inter, scelto il secondo portiere: i nerazzurri puntano forte su Provedel da affiancare a MartinezL’Inter ha deciso di puntare su Provedel come secondo portiere per la prossima stagione.

Temi più discussi: Inter, offerta per Palestra. (ma l'Atalanta chiede di più). Le ultime su Solet e Provedel; Provedel all’Inter, avanti tutta: cosa manca per l’intesa con la Lazio e la durata del nuovo contratto; Sliding doors Inter: Sommer saluta, Martinez sarà il portiere titolare, Provedel arriva per fare il vice; Provedel all’Inter? Contatti avviati: dipende dal futuro di Mandas. Gattuso ha già scelto. Segui gli aggiornamenti.

#Provedel ha ribadito, attraverso il suo agente oggi in sede, il suo sì incondizionato all'Inter: proposto un triennale da poco più di 1,5 milioni a stagione più bonus, c'è già una base di intesa Pedullà x.com

Sembra sempre meno probabile che Vic vada all'Inter... [Di Marzio] Provedel sempre più vicino ad unirsi all'Inter: il trasferimento dovrebbe costare tra i 2 milioni e i 3 milioni di euro reddit

Provedel all’Inter, un’altra telenovela per il secondo portiere: perché è lui il favorito?Provedel è diventato una telenovela per l’Inter, quasi ai livelli di Palestra, ma perché è proprio lui il favorito per il ruolo? Una delle novità per la stagione 2026/2027 in casa Inter riguarda il po ... msn.com

Provedel all’Inter, avanti tutta: cosa manca per l’intesa con la Lazio e la durata del nuovo contrattoI nerazzurri, dopo aver valutato diversi profili, hanno ridotto gli indugi e si sono lanciati sul portiere della Lazio per occupare la casella tra i pali, che verrà lasciata libera da Yann Sommer ... tuttosport.com