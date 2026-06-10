Belfast proteste anti-migranti | gli assalti dei manifestanti casa per casa

A Belfast, durante le proteste anti-migranti, alcuni manifestanti sono entrati in azione casa per casa. Hanno lanciato pietre e bidoni, rotto vetri e tentato di sfondare le porte delle abitazioni. La scena si è svolta nel corso di scontri tra gruppi di persone, con alcune case prese di mira in modo diretto e violento. La polizia è intervenuta per cercare di contenere la situazione.

Vanno casa per casa i manifestanti delle proteste anti-migranti a Belfast, nell’Irlanda del Nord: lanciano pietre e bidoni, spaccano vetri, cercano di sfondare porte. I dimostranti calcano le strade vestiti di nero e con il volto coperto, e prendono di mira quelle che ritengono abitazioni di persone immigrate. Fomentati online da attivisti di estrema destra, i manifestati hanno dato fuoco a bus, tram e a bidoni della spazzatura. Le proteste sono partite dopo che un cittadino sudanese ha accoltellato per strada un uomo di circa 40 anni. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Belfast in fiamme, scoppia la rivolta anti-migranti

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