Pronto a commettere omicidi Spunta un altro caso Modena | espulso pakistano irregolare
Un uomo pakistano di 30 anni, residente a Carpi e irregolare sul territorio italiano, è stato espulso dopo aver manifestato intenzioni omicidiarie. L’individuo, nato nel 1993, aveva manifestato comportamenti violenti e minacce. La decisione di espulsione è stata adottata dalle autorità competenti, che hanno agito per garantire la sicurezza pubblica. L’uomo era stato segnalato per aver espresso propositi violenti e per la sua condizione di irregolarità.
Espulso un pakistano che aveva intenti omicidiari. Si tratta di Malik Usman Hasan, nato in Pakistan nel 1993 e residente a Carpi, irregolare sul territorio nazionale italiano. Per questo oggi la Questura di Modena ed il Comando Provinciale Carabinieri hanno eseguito il decreto di accompagnamento immediato alla frontiera emesso nei confronti del 32enne: la vicenda è nata da alcune mail inviate dall’interessato, a partire dal 26 maggio 2026, all’indirizzo di posta elettronica dell’Accademia Militare di Modena, nelle quali, tra l’altro, manifestava propositi omicidiari con armi, connotati da odio religioso e razziale con frasi del tipo "una missione suicida per uccidere qualche nero o arabo in un posto specifico, nella chiesa” e ancora “io per voi uccido quei stronzi che hanno preso di mira le chiese e voi mi date armi tante armi”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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