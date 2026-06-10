Pronto a commettere omicidi Spunta un altro caso Modena | espulso pakistano irregolare

Notizia in breve

Un uomo pakistano di 30 anni, residente a Carpi e irregolare sul territorio italiano, è stato espulso dopo aver manifestato intenzioni omicidiarie. L’individuo, nato nel 1993, aveva manifestato comportamenti violenti e minacce. La decisione di espulsione è stata adottata dalle autorità competenti, che hanno agito per garantire la sicurezza pubblica. L’uomo era stato segnalato per aver espresso propositi violenti e per la sua condizione di irregolarità.