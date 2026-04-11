Milano una rissa tra due rider in pieno centro finisce a coltellate Pakistano irregolare arrestato per tentato omicidio

A Milano, nel centro città, si è verificata una violenta lite tra due rider in attesa di consegna. La discussione è degenerata in una colluttazione durante la quale uno dei coinvolti ha estratto un coltello, ferendo l’altro. Un uomo pakistano irregolare è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. L’incidente è avvenuto ieri sera di fronte a vari locali, attirando l’attenzione dei presenti.

Violentissima lite tra rider culminata con un ferito e un arresto. È accaduto ieri sera a Milano di fronte ai locali in attesa di ricevere il cibo da consegnare. Un ragazzo di 29 anni di origine pakistana, irregolare, è finito in manette per tentato omicidio. L’episodio è avvenuto in pieno centro intorno alle 21. Solo l’intervento della polizia ha evitato il peggio. Gli agenti della squadra mobile di Milano, impegnati in un servizio di controllo in abiti civili, infatti, transitando in piazza Oberdan hanno notato i due rider litigare tra loro e in forte stato di agitazione. Uno dei due, un cittadino afghano di 28 anni, visti gli agenti ha chiesto aiuto mostrando alcune ferite e indicando il 29enne pakistano, che stringeva in mano un coltello.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Milano, una rissa tra due rider in pieno centro finisce a coltellate. Pakistano irregolare arrestato per tentato omicidio Milano, lite tra rider e coltellate: pakistano arrestato per tentato omicidioE’ accaduto ieri sera a Milano, dove un uomo di 29 anni di origine pakistana, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per tentato... Leggi anche: Milano, lite tra rider in piazza Oberdan finisce a coltellate: 29enne arrestato per tentato omicidio