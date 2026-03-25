Il 25 marzo, l’Ufficio Immigrazione ha avviato le procedure di espulsione nei confronti di un cittadino gambiano di 26 anni, recentemente scarcerato. La decisione segue una serie di interventi simili portati avanti dall’ufficio per gestire situazioni di irregolarità sul territorio. L’individuo era stato coinvolto in un episodio di rapina e si trovava in libertà dopo aver scontato una pena nelle strutture detentive della zona.

Ha finito di scontare una condanna a quattro anni. Lo straniero è stato portato al Cpr di Gradisca di Isonzo per poi essere trasferito nel suo paese di origine Continua la lunga serie di espulsioni da parte dell’Ufficio Immigrazione della questura. Il 25 marzo è stata curata l’attività istruttoria per procedere a quella di un cittadino gambiano di 26 anni scarcerato dalle Novate al termine della pena. Lo straniero è stato portato al Cpr di Gradisca di Isonzo per poi essere trasferito nel suo paese di origine. Nello specifico, il cittadino gambiano, aveva un profilo di spiccata pericolosità sociale, condannato a 4 anni di reclusione per rapina e resistenza a pubblico ufficiale e con diversi precedenti per reati contro la persona, patrimonio e stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Sicurezza, espulso un rapinatore irregolare appena scarcerato

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