Pronto a commettere omicidi espulso pakistano con problemi mentali
Un uomo con problemi mentali e numerosi precedenti penali è stato espulso dal paese. Secondo le autorità, l’individuo aveva dichiarato di essere pronto a commettere omicidi. La polizia ha confermato che l’uomo era già stato coinvolto in vari reati in passato. L’espulsione è stata eseguita dopo aver accertato la sua situazione psichiatrica e i precedenti penali. La notizia è stata resa nota dalle forze dell’ordine.
L'uomo è risultato essere già gravato da diversi precedenti penali e di polizia per reati anche contro la persona. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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