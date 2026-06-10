Pronto a commettere omicidi espulso pakistano con problemi mentali

Da imolaoggi.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo con problemi mentali e numerosi precedenti penali è stato espulso dal paese. Secondo le autorità, l’individuo aveva dichiarato di essere pronto a commettere omicidi. La polizia ha confermato che l’uomo era già stato coinvolto in vari reati in passato. L’espulsione è stata eseguita dopo aver accertato la sua situazione psichiatrica e i precedenti penali. La notizia è stata resa nota dalle forze dell’ordine.

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L'uomo è risultato essere già gravato da diversi precedenti penali e di polizia per reati anche contro la persona. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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