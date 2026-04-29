A Londra, un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito con un coltello due persone ebree in strada. Secondo le fonti ufficiali, l’aggressore ha problemi mentali e ha già precedenti per atti di violenza grave. L’incidente ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno fermato l’uomo sul luogo dell’accaduto. Le vittime sono state soccorse e trasportate in ospedale, mentre le indagini continuano per chiarire le circostanze dell’accaduto.

L’uomo di 45 anni arrestato per l’accoltellamento di due cittadini ebrei nel quartiere di Golders Green, nel nord di Londra, “ha precedenti di grave violenza e problemi di salute mentale”. Lo ha dichiarato il comandante della Met Police, Mark Rowley, parlando a pochi metri da dove si è compiuto l’attacco terroristico, considerato di matrice antisemita. Il comandante della Met Police è stato però contestato assieme alla laburista Sarah Sackman, intervenuta subito dopo. Gli abitanti della zona, che hanno urlato “vergogna”, hanno manifestato preoccupazione sostenendo di non sentirsi sufficientemente tutelati dalle forze dell’ordine. Rowley e la parlamentare hanno avuto difficoltà a completare l’intervento con cui volevano esprimere vicinanza alla comunità ebraica.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Attacco con coltello a Londra, “l’aggressore ha problemi mentali”

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