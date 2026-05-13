Sabato 14 maggio 2026, al torneo WTA di Roma, si svolgerà la semifinale tra Sorana Cirstea e Coco Gauff. La partita è prevista per le 15:00 circa, dopo il termine del primo quarto di finale maschile tra Sinner e Rublev, che inizia alle 13:00. La sfida si svolgerà sul campo principale del torneo italiano.

Sorana Cirstea e Coco Gauff inizieranno la loro sfida non prima delle 15:00, e comunque non prima della fine del primo quarto di finale maschile tra Sinner e Rublev che inizia alle ore 13:00. La veterana rumena, dopo aver eliminato Jelena Ostapenko nei quarti, è a un passo dalla sua seconda finale in un torneo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Sorana Cirstea – Corco Gauff, semifinale WTA Roma 14-05-2026

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