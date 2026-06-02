Mirra Andreeva e Sorana Cirstea si affrontano ai quarti di finale del Roland Garros il 2 giugno 2026, con inizio alle 11.00 sul campo principale. La partita si svolge in una sessione mattutina, senza altri dettagli sullo svolgimento o sugli eventuali favoriti. Le due tenniste sono pronte a scendere in campo per la partita che deciderà l'accesso alle semifinali del torneo.

Mirra Andreeva e Sorana Cirstea inizieranno la loro sfida alle 11.00 di mattina sul campo principale del Roland Garros. La rumena classe 1990 torna a giocare i quarti di finale in questo torneo 17 anni dopo la prima e unica volta. All’epoca la russa aveva due anni! La nativa di Bucarest hanno annunciato il suo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Pronostico e quote Mirra Andreeva – Sorana Cirstea, quarti di finale WTA Roland Garros 02-06-2026

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