Rinky Hijikata e Francis Tiafoe si sfideranno negli ottavi di finale a Stoccarda, con il vincente che affronterà uno tra Jiri Lehecka e James Duckworth nei quarti di finale. La partita è programmata per il 11 giugno 2026. Le quote di scommessa sono disponibili, ma non sono state specificate. La sfida rappresenta un passaggio importante nel torneo, con il vincitore che proseguirà nel percorso a eliminazione diretta.

Rinky Hijikata e Francis Tiafoe si giocheranno un posto nei quarti di finale contro uno tra Jiri Lehecka e James Duckworth. Lo statunitense ha fatto il suo debutto stagionale sull’erba proprio al Tennis Club Weissenhof battendo il beniamino locale Daniel Altmaier con il punteggio di 7-6 4-6 6-4. Il ventottenne ha avuto il tempo necessario per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Rinky Hijikata – Francis Tiafoe, Stoccarda 11-06-2026

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