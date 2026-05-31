Francis Tiafoe e Matteo Arnaldi chiudono il programma di lunedì sugli ottavi di finale di Roland Garros. Chi vincerà affronterà in quarti il vincitore della partita tra Matteo Berrettini e Juan Manuel Cerundolo, che si è giocata prima. La sfida tra Tiafoe e Arnaldi si svolge sul “Suzanne-Lenglen”.

Francis Tiafoe e Matteo Arnaldi chiuderanno il programma di lunedì sul “Suzanne-Lenglen” con la prospettiva, per chi prevarrà, di giocare un quarto di finale contro il vincitore della sfida che si sarà giocata immediatamente prima tra Matteo Berrettini e Juan Manuel Cerundolo. Un derby italiano nei quarti di finale del Roland Garros non è dunque. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Francis Tiafoe – Matteo Arnaldi, ottavi di finale Roland Garros 01-06-2026

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