Pronostico e quote Francis Tiafoe – Jannik Sinner Miami 26-03-2026

Alle 18:00 all’Hard Rock Stadium si sfideranno Francis Tiafoe e Jannik Sinner nel primo match del torneo di Miami. La partita apre il programma diurna e rappresenta uno dei confronti tra due giocatori di alto livello nel circuito professionistico. Le quote sulle scommesse indicano favoriti alcuni bookmaker, mentre le rispettive performance recenti sono monitorate dagli addetti ai lavori.

Francis Tiafoe e Jannik Sinner apriranno il programma all’Hard Rock Stadium alle ore 18:00 italiane. Negli ottavi di finale, il numero due del mondo ha dovuto affrontare una battaglia più dura del previsto contro Alex Michelsen, ma è comunque riuscito a vincere in due set, mentre lo statunitense ha sconfitto Terence Atmane con il punteggio. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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Frances Tiafoe, chi è l'avversario di Sinner all'Atp Miami 2026 | Sky Sport x.com