Olimpia Milano e Reyer Venezia si affrontano per la prima volta nella finale playoff di Serie A. La gara si terrà il 11 giugno 2026. Le quote e i pronostici indicano una sfida aperta tra le due squadre. Entrambe sono arrivate alla finale dopo aver superato le rispettive semifinali. La partita si svolge in un clima di grande attesa tra tifosi e addetti ai lavori. Nessuna delle due formazioni ha mai incontrato l’altra in questa fase del campionato.

Olimpia Milano e Reyer Venezia si incontrano in una finale playoff per la prima volta nella loro storia. Un fatto abbastanza sorprendente se pensiamo che i lagunari sono una delle tre squadre che abbiano vinto scudetti negli ultimi dieci anni, nel 2016, 2017 e nel 2019. Interessanti le statistiche che riguardano la prima partita, in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Pronostico e quote Olimpia Milano – Reyer Venezia, finale GARA 1 Serie A 11-06-2026

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