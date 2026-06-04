Pronostico e quote Olimpia Milano – Pallacanestro Brescia semifinali GARA 4 Serie A 05-06-2026

E’ stata una vittoria netta quella che l’Olimpia Milano ha ottenuto in GARA 3 battendo la Pallacanestro Brescia con il punteggio di 93-68. La squadra di Peppe Poeta a travolto quella di Matteo Cotelli nel terzo (23-10) e nel quarto quarto (26-15) dopo un primo tempo molto equilibrato. Questo significa che il milanesi sono a. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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