Pronostico e quote Olimpia Milano – Pallacanestro Brescia semifinali GARA 3 Serie A 03-06-2026
L’Olimpia Milano torna a giocare in casa nelle semifinali del campionato di Serie A, dopo aver disputato due partite in trasferta. La terza gara si svolgerà il 3 giugno 2026. Le quote e i pronostici sono disponibili per questa partita tra Olimpia Milano e Pallacanestro Brescia.
Dopo due partite in trasferta in questa serie, l’Olimpia Milano torna a casa soddisfatta. È riuscita a conquistare il vantaggio del fattore campo nella prima partita, sconfiggendo la Pallacanestro Brescia in modo convincente per 88-72, un punteggio che non rende nemmeno esattamente l’idea del dominio milanese dal terzo quarto in poi. In GARA 2 tutti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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