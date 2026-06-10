Nel progetto Itaca Roma, i volontari visitano le scuole per parlare di ansia e fattori di rischio, con l’obiettivo di prevenire problemi di salute mentale. L’attività si concentra sulla sensibilizzazione, coinvolgendo studenti, famiglie e aziende. I volontari si impegnano anche a ridurre lo stigma associato alle malattie mentali, promuovendo incontri e momenti di confronto tra le persone interessate.

Non di solo pane. Fare i volontari, oggi, può significare anche occuparsi della salute mentale delle persone e lavorare perché lo stigma intorno alla malattia mentale si riduca, attraverso progetti che mettono insieme le persone, malati, famiglie, e persino aziende. È la visione dell’associazione Volontari per la salute mentale, Progetto Itaca Roma. Andrea Garzia, 59 anni, è un ingegnere elettronico ed uno dei volontari. “In realtà sono sempre stato attratto dal volontariato”, racconta, “sono passato infatti per Sant’Egidio, dove ho lavorato con i senza dimora per molto tempo. E forse proprio lì ho cominciato a notare il tema della salute mentale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Ilfattoquotidiano.it - Progetto Itaca Roma, il volontariato per la salute mentale: “Così facciamo prevenzione nelle scuole, parlando di ansia e dei fattori di rischio”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Progetto Itaca Bergamo: raccolti 24.000 euro a sostegno dei progetti sulla salute mentaleA Bergamo, la serata di beneficenza “Friends Food & Music” organizzata da Progetto Itaca Bergamo ODV – ETS si è conclusa con la raccolta di circa 24.

SMILES, il progetto Erasmus+ che porta la salute mentale nelle scuole europeeIl progetto SMILES, finanziato dal programma Erasmus+, ha coinvolto scuole in quattro Paesi europei: Bulgaria, Repubblica Ceca, Spagna e Polonia.

Argomenti più discussi: Venezia. 8 giugno presentazione di Sognando Itaca 2026, progetto AIL di vela terapia per pazienti ematologici; AIL, Sognando Itaca: Vela terapia un progetto di riabilitazione psico-sociale per pazienti con tumore del sangue; Tumori, la vela terapia riabilitativa ‘Sognando Itaca’ prende il largo da Venezia; Sognando Itaca salpa da Venezia: la vela che cura e unisce | Libero Quotidiano.it.

Roma, nuovo stadio a Pietralata: il club consegna il progetto definitivo al Campidoglio. Gualtieri: Passaggio decisivoQuella di oggi è una data che resterà impressa nella storia della Roma. Il club ha consegnato il progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo stadio, un passaggio fondamentale che avvicina il ... ilmessaggero.it