Progetto Itaca Bergamo | raccolti 24.000 euro a sostegno dei progetti sulla salute mentale
A Bergamo, la serata di beneficenza “Friends Food & Music” organizzata da Progetto Itaca Bergamo ODV – ETS si è conclusa con la raccolta di circa 24.000 euro. L’evento si è svolto allo Spazio Daste e ha visto una forte partecipazione da parte del pubblico. I fondi raccolti saranno destinati a sostenere progetti dedicati alla salute mentale. La serata è stata caratterizzata da musica e momenti di condivisione, coinvolgendo numerosi volontari e sostenitori dell’associazione.
Serata di beneficenza “Friends Food & Music”, a sostegno dei progetti di Progetto Itaca Bergamo dedicati alla salute mentale Bergamo. Grande partecipazione per la serata di beneficenza “Friends Food & Music”, organizzata da Progetto Itaca Bergamo ODV – ETS allo Spazio Daste, che ha permesso di raccogliere circa 24.000 euro a sostegno delle attività dell’Associazione sul territorio bergamasco dedicate alla salute mentale. Nel corso della serata, la Direttrice Silvia Guerini ha tracciato il bilancio di un anno di attività intenso: tra i risultati più significativi, spiccano il Progetto Prevenzione nelle Scuole, organizzato in collaborazione... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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