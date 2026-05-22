Progetto Itaca Bergamo | raccolti 24.000 euro a sostegno dei progetti sulla salute mentale

A Bergamo, la serata di beneficenza “Friends Food & Music” organizzata da Progetto Itaca Bergamo ODV – ETS si è conclusa con la raccolta di circa 24.000 euro. L’evento si è svolto allo Spazio Daste e ha visto una forte partecipazione da parte del pubblico. I fondi raccolti saranno destinati a sostenere progetti dedicati alla salute mentale. La serata è stata caratterizzata da musica e momenti di condivisione, coinvolgendo numerosi volontari e sostenitori dell’associazione.

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