Stefano Addeo il prof del post contro la figlia di Meloni tenta di nuovo il suicidio | è in coma

Un insegnante di Marigliano ha tentato di nuovo di togliersi la vita, lanciandosi dal balcone di casa. Era passato circa un anno dal primo episodio, che aveva portato al suo ricovero. Ora si trova in coma e le sue condizioni sono monitorate dai medici. La vicenda riguarda un docente noto per un post pubblicato sui social contro la figlia del Presidente del Consiglio.

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