È deceduto in ospedale a Napoli Stefano Addeo, professore di 66 anni di Tedesco. Era noto per aver scritto un post horror rivolto alla figlia della premier. La notizia della sua morte è stata confermata dalle autorità sanitarie. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause del decesso. La sua morte è avvenuta dopo un ricovero ospedaliero.

È morto in ospedale a Napoli, Stefano Addeo, il 66enne professore di Tedesco di un istituto scolastico nel Napoletano che lo scorso anno aveva pubblicato un post sui social in cui si augurava che la figlia della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, subisse lo stesso trattamento riservato alla 14enne di Afragola Martina Carbonaro, vittima di un femminicidio, per poi scusarsi pubblicamente. Stefano Addeo aveva tentato il suicidio. Il decesso, come riporta Il Mattino, è avvenuto nell’ospedale del Mare dove era ricoverato, in terapia intensiva, dallo scorso 10 maggio, dopo avere tentato il suicidio lanciandosi da una finestra, da un’altezza di circa due metri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - È morto Stefano Addeo, il prof campano autore del post horror contro la figlia della Meloni

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