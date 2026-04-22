Imprese Agrigento cresce più della Sicilia | saldo positivo e primato nel primo trimestre
Nel primo trimestre dell'anno, il sistema imprenditoriale di Agrigento registra un saldo positivo di imprese, superando le altre province della regione. I dati ufficiali evidenziano che la crescita di nuove attività nel territorio agrigentino è superiore a quella registrata nel resto della Sicilia, confermando una tendenza di espansione più marcata rispetto ad altre aree della regione.
Il sistema imprenditoriale agrigentino mostra segnali di tenuta e, soprattutto, una capacità di crescita che lo colloca in testa alla Sicilia. I dati del primo trimestre diffusi da Unioncamere restituiscono infatti un quadro positivo per la provincia di Agrigento, con 681 nuove iscrizioni a.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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