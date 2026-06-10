Produzione industriale l’Italia cresce ancora | +1,3% Meloni | E’ la conferma della vitalità del nostro sistema produttivo
La produzione industriale in Italia registra un aumento dello 0,5% a aprile rispetto a marzo, secondo i dati Istat. Per il terzo trimestre consecutivo si osserva una crescita, con un aumento complessivo del 1,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La crescita viene attribuita alla vitalità del sistema produttivo nazionale. La produzione accelera, confermando un trend positivo nel settore industriale.
Produzione industriale accelera per il terzo trimestre consecutivo. I dati emersi dalle rilevazioni Istat sorridono all’Italia che continua a vedere una crescita: ad aprile 2026 si stima che l’indice destagionalizzato aumenti dello 0,5% rispetto a marzo. Su base annuale, ad aprile 2026 l’indice generale aumenta in termini tendenziali dell’1,3%. Il dato stato commentato attraverso i social dalla premier Giorgia Meloni, che sui suoi profili ufficiali scrive « Un altro segnale incoraggiante per l’economia italiana: ad aprile la produzione industriale cresce ancora, per il terzo mese consecutivo. Un dato positivo che conferma la tenuta e la vitalità del nostro sistema produttivo, in un contesto internazionale che resta complesso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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Produzione industriale italiana migliore tra le grandi Ue
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