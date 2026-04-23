Migranti Meloni sul parere della Corte Ue | Conferma la validità del nostro percorso

Da iltempo.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La presidente del Consiglio ha commentato il parere della Corte europea, definendolo come una conferma della validità delle politiche adottate dal governo italiano in materia di immigrazione. Ha aggiunto che si tratta di un risultato significativo per le strategie messe in atto per gestire i flussi migratori. La dichiarazione è arrivata dopo la pubblicazione del parere, che ha suscitato reazioni diverse tra le forze politiche.

"Conferma la validità della strada che abbiamo indicato e quanto siano costati all'Italia due anni persi a causa di letture giudiziarie forzate e infondate - prosegue la premier - Noi, intanto, andiamo avanti. Perché sul contrasto all'immigrazione illegale servono serietà, coraggio e soluzioni concrete". Nicholas Emiliou è infatti dell'opinione che, in linea di principio, la Corte debba considerare il protocollo Italia-Albania e la relativa normativa italiana compatibili con il diritto dell'Unione Europea, a condizione che i diritti individuali e le garanzie riconosciuti ai migranti in base al sistema europeo comune di asilo siano pienamente tutelati.🔗 Leggi su Iltempo.it

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