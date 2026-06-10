Processo lumaca per il crac Enocarboy | amministratore assolto e risarcito dopo oltre 10 anni
Dieci anni per vedersi riconoscere l'assoluzione, e ora un indennizzo di 3.300 euro per l'eccessiva durata del processo. Pasquale Caro, 80 anni di Montallegro, unico assolto nel procedimento per bancarotta che ha coinvolto i membri del consiglio di amministrazione della cantina sociale Enocarboy. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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