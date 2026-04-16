Roberto Saviano assolto nel processo contro Matteo Salvini dopo 8 anni

Dopo otto anni di attesa, un autore noto per le sue opinioni politiche è stato assolto in un procedimento legale intentato contro di lui. La causa nasce da una frase pronunciata pubblicamente, che lo aveva portato a essere chiamato in giudizio. La sentenza definitiva ha stabilito che l’autore non dovrà più affrontare accuse legate a quella dichiarazione.

“Assolto! Per aver definito Matteo Salvini ‘ministro della mala vita’ sono stato trascinato in tribunale e oggi, dopo otto anni, sono stato finalmente assolto”. Così Roberto Saviano esulta sui social dopo l'assoluzione nel processo contro Matteo Salvini che lo vedeva imputato per diffamazione.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Caso Epstein, le foto della morte in carcere - 1mattina News 05/02/2026

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