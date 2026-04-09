Un uomo ha trascorso circa quindici mesi in carcere con l’accusa di aver commesso una violenza, ma è stato successivamente assolto. La sua richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione è stata accettata e ha ricevuto un indennizzo di 50mila euro. La vicenda si è svolta in una città italiana e il processo ha portato alla sua scarcerazione e al riconoscimento del danno subito.

Rimini, 9 aprile 2026 – Quasi quindici mesi dietro le sbarre, con addosso accuse devastanti, e poi l’assoluzione. Adesso, per quella vicenda finita in tribunale e andata avanti per oltre un anno, è arrivato anche un riconoscimento economico: 50mila euro di risarcimento per ingiusta detenzione. È quanto è stato stabilito dalla Corte d’Appello di Bologna per un uomo oggi 57enne, finito in carcere nel marzo del 2021 e rimasto detenuto fino al maggio del 2022, quando poi dal processo era uscito assolto. L’uomo era stato arrestato e portato in carcere con accuse molto pesanti legate al rapporto con quella che, all’epoca dei fatti, era la sua fidanzata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Risarcito con 50mila euro per il carcere: accusato di violenza, assolto dopo 15 mesi passati dietro le sbarre. “Ingiusta detenzione”

Leggi anche: Omicidio Errico, l’indiano assolto ottiene 134mila euro di risarcimento per ingiusta detenzione

Leggi anche: Oltre 90 giorni tra carcere e domiciliari: ex comandante dei vigili assolto, ma ingiusta detenzione negata

Temi più discussi: Era accusato di violenza sessuale, assolto dopo oltre un anno di carcere: risarcito con 50mila euro; Era accusato di violenza sessuale, assolto dopo oltre un anno di carcere: risarcito con 50mila euro; Porchettaro brucia 280mila euro: risarcito; Innocente dopo 15 mesi di cella: assolto 57enne di Cattolica, sarà risarcito con 50mila euro.

Risarcito con 50mila euro per il carcere: accusato di violenza, assolto dopo 15 mesi passati dietro le sbarre. Ingiusta detenzioneLa Corte d’Appello ha disposto 50mila euro di ristoro per un 57enne. L’uomo era stato giudicato innocente in primo grado dopo oltre un anno. di custodia cautelare, perché indagato per abusi sessuali s ... msn.com

Innocente dopo 15 mesi di cella: assolto 57enne di Cattolica, sarà risarcito con 50mila euroUn 57enne residente a Cattolica è stato assolto dall’accusa di violenza sessuale dopo aver trascorso quasi 15 mesi in carcere. Il tribunale di Rimini ha stabilito che il fatto non sussiste. altarimini.it

Stessa malattia, ebbe un malore in campo un mese prima di Astori: risarcito giocatore di basket x.com

Docente perde la vista dopo il vaccino Astrazeneca: sarà risarcito https://ebx.sh/RRJ7c7 - facebook.com facebook