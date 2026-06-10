Pride su Novella 2000 una testimonianza che fa riflettere

Da novella2000.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Su Novella 2000, nella rubrica 'Il taccuino arcobaleno', è stata pubblicata una testimonianza che descrive il percorso di una persona verso il coming out e l’inizio di una nuova vita. La narrazione si concentra sui passaggi e le emozioni vissute durante questa esperienza. La pubblicazione offre uno sguardo diretto su un percorso personale, senza commenti o analisi, e si focalizza sui fatti e sulle tappe principali affrontate dalla persona.

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Nella rubrica ‘Il taccuino arcobaleno’, contenuta nella rivista in edicola, il percorso verso un coming out e una nuova vita. «Conoscevo un bambino che viveva in provincia. Erano i primissimi Anni ’90. Gli piaceva giocare con le bambole. O, meglio, anche con le bambole. A casa ne aveva diverse, insieme ad altrettante macchinine. I suoi genitori non facevano i salti di gioia per questa sua peculiarità. Comprensibile. Ma i nonni lo viziavano. Un giorno le suore dell’asilo che frequentava chiamarono la mamma: «Se non gli levate le Barbie, diventerà omosessuale da grande», o qualcosa del genere. Ecco che tutte le sue compagne di giochi sparirono. Poco male. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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