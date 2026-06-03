Novella 2000 la copertina con Syria è dedicata al mese del Pride | tutte le novità
La copertina di Novella 2000 presenta Syria e il mese del Pride. La rivista si concentra su storie e volti di persone che ogni giorno scelgono di essere se stesse. Il numero include novità e approfondimenti legati alla comunità LGBTQ+. La pubblicazione è diretta da Luca Burini.
La rivista diretta da Luca Burini dedica il nuovo numero a voci, storie e volti di chi ogni giorno sceglie di essere se stesso. La rivista diretta da Luca Burini dedica il nuovo numero a voci, storie e volti di chi ogni giorno sceglie di essere se stesso. Con un’intervista a Syria e una testimonianza nella rubrica ‘Il Taccuino Viola‘, ribattezzato per l’occasione ‘Taccuino Arcobaleno‘. Continua la rivoluzione: anche la copertina del magazine si rinnova. È in edicola il nuovo numero di Novella 2000, che dedica la copertina al mese del Pride. Si parte con un’intervista a Syria, più volte coinvolta nei Pride in giro per l’Italia, che invita ad andarci con i bambini. 🔗 Leggi su Novella2000.it
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