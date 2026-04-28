Igorà su Radio1 Luca Burini presenta il restyling di Novella 2000

Su Radio1, Luca Burini, nuovo direttore di Novella 2000, è stato ospite di Igor Righetti per presentare il recente restyling della rivista. Durante l'intervista, Burini ha affermato che la pubblicazione si definisce ora come un magazine femminile che tratta anche di attualità. La modifica è stata annunciata in occasione del cambio di direzione, con l’obiettivo di ampliare i contenuti rivolti al pubblico femminile.

Il nuovo direttore di Novella 2000 ospite di Igor Righetti: «Siamo diventati un femminile che si occupa anche di attualità». Puntata ricca a Igorà. La piazza social di Rai Radio1. Oggi, martedì 28 aprile 2026, nel programma radiofonico di Igor Righetti tante le tematiche affrontate: da come “vendere casa nell’era digitale”, con il fondatore e presidente della rete Casaè, Antonio Pasca, al “boom dell’intelligenza artificiale per la longevità”, insieme il Ceo di Longevia, Natale Di Filippo, passando per i social che “riscrivono il divismo” con il direttore di Novella 2000, Luca Burini. Nella puntata di Igorà su Radio1 anche Luca Burini, nuovo direttore di Novella 2000.🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Igorà, su Radio1 Luca Burini presenta il restyling di Novella 2000 Notizie correlate Il ministro Valditara risponde all’intervento dell’onorevole Piccolotti (AVS) su Novella 2000Il capo del dicastero dell’Istruzione e del Merito ha voluto replicare alle dichiarazioni che la deputata di Alleanza Verdi e Sinistra ha rilasciato... Up & Down – Il borsino di Novella 2000 tra miele e vetriolodi Roberto Alessi Dalle piste olimpiche ai red carpet internazionali, scopriamo i segreti, gli amori e i cambiamenti sorprendenti dei… Dalle piste...