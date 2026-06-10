Pride c’è chi sfila e chi si sfila | cosa sta succedendo agli sponsor e perché c’entra Trump
Alcuni sponsor hanno deciso di ritirare il proprio sostegno alla manifestazione Pride, motivando la scelta con ragioni di convenienza, motivi politici o timori di ripercussioni sulla reputazione. La presenza di questa dinamica si intreccia con le discussioni politiche in corso, in particolare legate all’attuale amministrazione. Mentre alcuni partecipano alla parata in difesa dei diritti, altri si allontanano per evitare controversie o ripercussioni pubbliche.
C’è chi sfila per i diritti e c’è chi si sfila per convenienza, ragioni politiche o paura del contraccolpo reputazionale. Anche quest’anno il Pride Month si trova ad affrontare un fenomeno iniziato già da qualche anno: la ritirata dei grandi marchi globali, o almeno di alcuni. «La prima causa è questa ondata trumpiana internazionale, che probabilmente mette in difficoltà le grandi aziende», spiega a Open Antonello Sannino, Presidente di Antinoo Arcigay Napoli, associazione che coordina il Napoli Pride. Se negli Stati Uniti il Wall Street Journal ha svelato una fuga di sponsor storici (da Starbucks a Mastercard) dovuta alle crescenti pressioni dell’amministrazione Trump contro i programmi di Diversity, Equity and Inclusion (DEI), l’onda d’urto sta attraversando l’Atlantico, colpendo direttamente le piazze del nostro Paese. 🔗 Leggi su Open.online
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