A poche settimane dall’inizio della nuova stagione, gli allenamenti della Juventus continuano con un numero limitato di giocatori disponibili. Alla Continassa, l’attenzione si concentra su un giocatore in particolare, che viene monitorato da vicino durante le sessioni. Gli allenamenti avvengono in assenza di pubblico e con pochi elementi presenti, mentre l’allenatore segue attentamente le sessioni di preparazione.

Juventus, proseguono gli allenamenti con pochi elementi a disposizione per Spalletti. Gli occhi sono tutti puntati su Vlahovic. Le ultime. Il quartier generale della Continassa si trasforma in un laboratorio silenzioso durante la sosta per le nazionali, dove il lavoro fisico si intreccia con quello mentale. Luciano Spalletti sta gestendo con estrema cura quella che lui definisce la fase degli “allenamenti invisibili”. Si tratta di un periodo delicato in cui i giorni di riposo e il recupero diventano fondamentali quanto le sedute sul campo, specialmente per una Juventus che deve fare i conti con un organico momentaneamente ridotto ai minimi termini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, proseguono gli “allenamenti invisibili”. Alla Continassa c’è un osservato speciale: di chi si tratta e cosa sta succedendo

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