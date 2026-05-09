Recidive Al Pride sfila la resistenza Musica performance e artigianato

Durante il Pride, si è assistito a un corteo che ha portato in strada musica, performance e artigianato, rappresentando una forma di resistenza collettiva. In questo contesto, il termine “recidiva” è stato usato per descrivere chi, pur affrontando sfide, continua a manifestare il proprio impegno nel voler cambiare il mondo. La manifestazione ha celebrato la perseveranza di chi non si arrende e continua a ripetere gesti di rivolta e di cura.

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