Recidive Al Pride sfila la resistenza Musica performance e artigianato
Durante il Pride, si è assistito a un corteo che ha portato in strada musica, performance e artigianato, rappresentando una forma di resistenza collettiva. In questo contesto, il termine “recidiva” è stato usato per descrivere chi, pur affrontando sfide, continua a manifestare il proprio impegno nel voler cambiare il mondo. La manifestazione ha celebrato la perseveranza di chi non si arrende e continua a ripetere gesti di rivolta e di cura.
Un’idea di ‘recidiva’ che non abita le aule di tribunale, ma le piazze. È la recidiva di chi non smette di esistere, di chi insiste nel volere un mondo diverso, di chi ripete, con ostinata gioia, gesti di rivolta e di cura. Alla Spezia, il Pride non è solo una sfilata, ma un corpo collettivo che respira attraverso le vene della città, alimentato quest’anno dalla ‘spezzona’ autonoma di Laboratoria Lunatica e Non Una di Meno. Il titolo scelto, ‘Recidive’, è un manifesto politico e poetico: una dichiarazione d’amore verso la resistenza transfemminista, queer, antifascista e antimilitarista. Il valore del Pride, in questo lembo di Liguria, si spoglia del marketing arcobaleno per tornare alla sua essenza radicale.🔗 Leggi su Lanazione.it
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