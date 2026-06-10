Gli agricoltori hanno organizzato un sit-in a Firenze per denunciare i traffici illegali di olio e grano che, secondo loro, danneggiano le imprese agricole. La delegazione aretina ha partecipato alla protesta, chiedendo interventi per contrastare le attività illegali che influenzano i prezzi di mercato. La manifestazione si è svolta davanti a punti strategici della città, con l’obiettivo di attirare l’attenzione sulle pratiche non regolamentate nel settore agricolo.

Arezzo, 10 giugno 2026 – Fermate i trafficanti di olio e grano che stanno strozzando le imprese agricole toscane approfittando degli scarsi controlli alle frontiere e ai porti, di regolamenti europei –codice doganale - che favoriscono le truffe a tavola e dalla concorrenza che affonda i prezzo dei prodotti nazionali. Con un vero e proprio blitz centinaia di agricoltori toscani sono tornati questa mattina di nuovo in piazza a Firenze, presente sotto la sede della Prefettura, anche la delegazione aretina guidata dal Direttore Raffaello Betti per dire basta alle speculazioni, agli inganni e alla mancanza di trasparenza che mettono a rischio la salute dei cittadini e la tenuta delle aziende agricole nazionali, già in grave difficoltà a causa dell’aumento dei costi legati alla guerra in Iran. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Prezzi: Coldiretti toscana, blitz degli agricoltori contro i trafficanti di olio e grano a Firenze, presente anche la delegazione aretina

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