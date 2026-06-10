Gli agricoltori di Coldiretti hanno organizzato un sit-in davanti alla prefettura di Bari per chiedere interventi contro i trafficanti di olio e grano. La protesta si è svolta questa mattina, con agricoltori che hanno esposto bandiere e striscioni. La manifestazione è stata organizzata per denunciare attività illegali che influenzano il mercato agricolo e i prezzi dei prodotti. Nessuna interazione con le autorità è stata riportata durante la manifestazione.

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Gli agricoltori della Coldiretti sono arrivati dalle campagne in città a Bari, in Piazza Libertà davanti alla Prefettura, per dire basta alle manovre di veri e propri trafficanti che fanno crollare i prezzi di olio extravergine d’oliva e grano, due simboli del nostro agroalimentare e della Dieta Mediterranea, prodotti 100% italiani che devono stare in tutte le mense pubbliche come quelle delle scuole e degli ospedali. Speculazioni, inganni e mancanza di trasparenza mettono a rischio la salute dei cittadini e la tenuta delle aziende agricole nazionali, già in grave difficoltà a causa dell’aumento dei costi legato alla guerra in Iran. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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© Noinotizie.it - “Contro i trafficanti di olio e grano” sit-in di agricoltori davanti alla prefettura di Bari Coldiretti Puglia

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