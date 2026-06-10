Gli agricoltori toscani si sono radunati questa mattina davanti alla Prefettura di Firenze per una protesta. La manifestazione ha coinvolto rappresentanti provenienti da diverse zone della regione, con l’obiettivo di chiedere interventi contro i trafficanti di olio e grano. Non sono stati segnalati scontri o incidenti durante l’evento. La manifestazione si è svolta senza ulteriori sviluppi significativi.

Con striscioni del tipo: “Fermiamo i trafficanti di olio extravergine di oliva e di grano duro”. E ancora: “C’è bisogno finalmente di squarciare il velo dietro a quello che sta accadendo nei settori cerealicolo e olivicolo. Vediamo ogni giorno sulle nostre tavole e nel mondo pasta e olio, ma i nostri agricoltori sono in totale crisi”, dice la presidente di Coldiretti Toscana Letizia Cesani, che denuncia una “stortura nella filiera produttiva, poiché i nostri agricoltori non riescono a coprire nemmeno i costi di produzione” e “la speculazione sul lavoro agricolo”. Un chilo di pane costa tre euro, mentre un chilo grano duro durante la trebbiatura viene pagato 19 centesimi al chilo, “il suo prezzo aggiunge – dovrebbe essere almeno 28 centesimi”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Agricoltori: protesta davanti alla Prefettura di Firenze. “Fermare i trafficanti di olio e grano”

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