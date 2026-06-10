Una preghiera rivolta a San Giuseppe, sposo di Maria e protettore, invita a chiedere protezione durante la notte. La richiesta si rivolge a lui come padre putativo del Redentore, con l’intento che ascolti e esaudisca le suppliche. La preghiera è espressa come un gesto di speranza, affidando le proprie preoccupazioni alla figura di San Giuseppe. Il testo si rivolge a un momento serale, sottolineando il ruolo di tutela durante le ore notturne.

La nostra preghiera a San Giuseppe, sposo di Maria e dolcissimo nostro protettore: una preghiera colma di speranza affinché il Padre putativo del Redentore ascolti ed esaudisca le nostre preghiere. Prima di chiudere gli occhi, prendiamoci un momento di raccoglimento per metterci alla presenza del Signore, ringraziandolo per il giorno trascorso e consegnandogli la notte che ci attende. Ricordatevi, o gloriosissimo Sposo di Maria Vergine o mio dolcissimo protettore San Giuseppe, che mai da nessuno si udì aver invocata la vostra protezione e chiesto il vostro aiuto senza essere da voi consolato. Con questa fiducia io vengo al cospetto vostro e a voi fervorosamente mi raccomando. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 10 giugno: proteggici San Giuseppe in questa notte

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