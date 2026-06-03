Una preghiera della sera del 3 giugno invita a trovare la pace interiore sotto lo sguardo di San Giuseppe. La benedizione serale viene impartita attraverso la sua intercessione, considerando lui come sposo e padre premuroso. Si sottolinea il suo ruolo di vigilanza e protezione, accompagnato dalla presenza di Maria e del bambino Gesù. La preghiera si concentra sull’invocazione di benedizione e serenità, secondo un rito che coinvolge i fedeli in momenti di riflessione serale.

La benedizione serale del Signore attraverso l’intercessione di San Giuseppe, sposo e padre premuroso, vigile sempre su di noi insieme a Maria e al bimbo Gesù. Lasciamo che l’amore di Dio ci liberi da ogni peso accumulato durante le ore trascorse, restituendoci la vera pace del cuore e la serenità interiore. Custoditi sotto lo sguardo paterno di San Giuseppe, prepariamoci a un riposo ristoratore, con la certezza che ogni nostra intenzione, affanno o speranza è custodita con amore infinito nel cuore di Dio. Prima di chiudere gli occhi, prendiamoci un momento di raccoglimento per metterci alla presenza del Signore, ringraziandolo per il giorno trascorso e consegnandogli la notte che ci attende. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 3 giugno: trova la pace interiore sotto lo sguardo di San Giuseppe

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