Al risveglio del 26 aprile, molte persone si rivolgono alla fede con una preghiera del mattino, affidando la giornata alla Santissima Trinità. Questa tradizione si manifesta attraverso un gesto di invocazione, che si ripete come momento di connessione spirituale e di speranza prima di affrontare le attività quotidiane. La preghiera rappresenta un modo per iniziare la giornata con un gesto di fede e di fiducia nel divino.

Al sorgere del sole, eleviamo il nostro spirito con una invocazione potente per accogliere la grazia di Dio e camminare con fiducia in questo nuovo giorno. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal loro vicendevole amore. In questo nuovo giorno, celebriamo e lodiamo la Santissima Trinità affinché la Sua potenza scenda su ognuno di noi, donandoci una forza sempre nuova capace di sostenere la nostra debole fede e guidare i nostri passi. Signore, il mondo cerca il segreto della felicità e la cerca nella ricchezza.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 26 aprile: affidiamo la nostra giornata alla Santissima Trinità

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