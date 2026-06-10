Prefettura la riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

Da lanazione.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si è riunito oggi in prefettura. Durante l’incontro sono stati discussi interventi per il potenziamento delle forze di polizia e misure di sicurezza nelle aree pubbliche. Non sono state annunciate decisioni ufficiali o misure specifiche. La riunione si è conclusa nel rispetto delle procedure e senza comunicazioni immediate.

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Arezzo, 10 giugno 2026 – Riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.  Primo incontro, questa mattina in Prefettura, con il Sindaco di Arezzo, in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in una riunione dedicata all’esame delle tematiche connesse allo svolgimento della prossima edizione della Giostra del Saracino. Nel corso della riunione sono stati minuziosamente approfonditi tutti i profili organizzativi e le misure di sicurezza adottati in vista della manifestazione, con particolare attenzione agli aspetti legati alla gestione dei flussi di pubblico, alla viabilità e al dispositivo complessivo di vigilanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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