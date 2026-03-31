Il sindaco di Carpaneto aveva annunciato di aver richiesto un incontro alla Prefettura per discutere delle questioni di sicurezza nel territorio. La richiesta era stata formulata alcune settimane fa, in seguito a episodi avvenuti a gennaio. Recentemente, il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza si è riunito proprio per affrontare questa situazione e valutare eventuali interventi.

Qualche tempo fa il sindaco Andrea Arfani aveva preannunciato di aver domandato alla Prefettura un incontro dedicato al tema della sicurezza a Carpaneto, per approfondire la situazione anche a seguito di alcuni fatto occorsi lo scorso gennaio. Il prefetto ha risposto positivamente alla richiesta, convocando per la mattina del 30 marzo una riunione del massimo organismo di sicurezza pubblica – il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica – interamente dedicata a Carpaneto. Il prefetto ha illustrato i dati di Carpaneto relativi alla delittuosità degli ultimi tre anni, dai quali emerge come Carpaneto si confermi un territorio dalla delittuosità stabile, con indicatori inferiori sia alla media provinciale sia a quella nazionale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Carpaneto al centro di una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza

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