Carpaneto al centro di una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza
Il sindaco di Carpaneto aveva annunciato di aver richiesto un incontro alla Prefettura per discutere delle questioni di sicurezza nel territorio. La richiesta era stata formulata alcune settimane fa, in seguito a episodi avvenuti a gennaio. Recentemente, il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza si è riunito proprio per affrontare questa situazione e valutare eventuali interventi.
Qualche tempo fa il sindaco Andrea Arfani aveva preannunciato di aver domandato alla Prefettura un incontro dedicato al tema della sicurezza a Carpaneto, per approfondire la situazione anche a seguito di alcuni fatto occorsi lo scorso gennaio. Il prefetto ha risposto positivamente alla richiesta, convocando per la mattina del 30 marzo una riunione del massimo organismo di sicurezza pubblica – il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica – interamente dedicata a Carpaneto. Il prefetto ha illustrato i dati di Carpaneto relativi alla delittuosità degli ultimi tre anni, dai quali emerge come Carpaneto si confermi un territorio dalla delittuosità stabile, con indicatori inferiori sia alla media provinciale sia a quella nazionale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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