Il 14 maggio 2026 si è tenuta una seduta straordinaria del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dedicata alla Valtiberina. La riunione si è concentrata sulla situazione di sicurezza nella zona, coinvolgendo rappresentanti delle forze dell’ordine e altri enti locali. Durante l’incontro sono stati analizzati i dati recenti e sono state discusse eventuali misure da adottare. La seduta si è svolta in un contesto di attenzione alle problematiche specifiche della vallata.

Arezzo, 14 maggio 2026 – . La Valtiberina questa mattina all’attenzione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi presso il Palazzo Comunale di Sansepolcro e presieduto dal Prefetto di Arezzo. All’incontro hanno partecipato il Questore, i Comandanti provinciali delle Forze di Polizia, tutti i Sindaci del territorio valtiberino e il responsabile di ANAS Toscana. Nel corso dei lavori, il Prefetto ha rimarcato come, con la riunione odierna, prosegua l’iniziativa di portare il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica direttamente sul territorio, al fine di raccogliere le istanze locali e manifestare concretamente la vicinanza delle Istituzioni ai Sindaci e alle comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, seduta straordinaria dedicata alla Valtiberina

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