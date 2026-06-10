Ogni anno, nell’ultimo lunedì di maggio, centinaia di persone si radunano su una collina ripida nel Gloucestershire. All’altezza di un pendio, un formaggio rotola rapidamente giù per la collina, mentre i partecipanti corrono a tutta velocità per cercare di prenderlo. La scena si ripete con un ritmo implacabile, creando un inseguimento caotico e spettacolare. La corsa dura pochi secondi, ma il caos si protrae per ore tra urla e cadute.

Ogni anno, nell’ultimo lunedì di maggio, qualcosa di straordinario accade su una collina verde e ripidissima nel cuore del Gloucestershire, in Inghilterra. Una ruota di formaggio viene lanciata dall’alto. Ventiquattro esseri umani, evidentemente dotati di un coraggio inversamente proporzionale al buon senso, si gettano all’inseguimento. Quello che segue è pura, irresistibile follia — una cascata di corpi che ruzzolano, saltano, scivolano e si rialzano tra le urla di migliaia di spettatori giunti da ogni angolo del pianeta. Il Cooper’s Hill Cheese-Rolling and Wake è forse la gara più assurda, più pericolosa e più amata al mondo. E nessuno, nemmeno il rischio di finire in barella, sembra disposto a rinunciarci. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Precipitare di corsa verso un formaggio: il rito folle di Cooper’s Hill che il mondo non riesce a smettere di guardare

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