La serie “Poker Face” è disponibile su Sky e NOW, con Natasha Lyonne nel ruolo di una detective per caso. La serie si inserisce nel genere delle antologie, che negli ultimi anni hanno ritrovato popolarità, spesso ispirandosi al giallo classico. La protagonista si imbatte in vari casi, affrontando situazioni diverse in ogni episodio. La produzione combina elementi tradizionali del genere con un tocco contemporaneo.

Le serie antologiche sono tornate prepotentemente di moda negli ultimi anni, specie quelle che pescano a piene mani dal grande giallo classico ma con una marcia in più. E se dietro c’è la firma di Rian Johnson, lo stesso di Cena con delitto – Knives Out, l’interesse sale ulteriormente. Dal 29 maggio sbarca in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW Poker Face, serie mystery on the road con protagonista Natasha Lyonne nei panni di una detective per caso che attraversa gli Stati Uniti risolvendo crimini grazie a un dono molto particolare. La nuova serie crime di Rian Johnson su Sky. La serie, già trasmessa su Peacock negli Stati Uniti a partire dal gennaio 2023 e arrivata su Sky Atlantic in Italia nell’aprile dello stesso anno, torna ora disponibile in catalogo per chi se l’è persa. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Poker Face su Sky e NOW: Natasha Lyonne è la detective per caso che non riesci a smettere di guardare

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