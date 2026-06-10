Un operaio di 66 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un’altezza di otto metri in un cantiere edile in via Piceno Aprutina, Ascoli Piceno. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato l’uomo in ospedale per le ferite riportate. Le forze dell’ordine stanno verificando le cause dell’incidente.

Ascoli, 10 giugno 2026 – Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi all’interno di un cantiere edile privato in via Piceno Aprutina ad Ascoli Piceno. Un operaio di 66 anni è precipitato nel vuoto per circa otto metri mentre era impegnato nel montaggio di una struttura metallica all’interno del vano ascensore. L’uomo, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è stato causato dal cedimento del sistema di ancoraggio della struttura su cui l’artigiano stava operando. Per cause che sono tuttora in corso di accertamento da parte degli inquirenti, la catena che sosteneva l’impalcatura metallica si sarebbe improvvisamente sganciata, provocando la rovinosa caduta dell’anziano lavoratore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Precipita per 8 metri in un cantiere. Incidente sul lavoro, grave operaio 66enne

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