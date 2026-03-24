L’improvviso cedimento della soletta lo ha fatto precipitare al piano di sotto. Una caduta di circa tre metri, costata al muratore conseguenze gravi, anche se per fortuna non tali da mettere a rischio la sua sopravvivenza. L’uomo, 38 anni, di Voghera, è stato ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia, dov’è stato trasportato con l’ elisoccorso in codice giallo, non in pericolo di vita, ma con una serie di sospette fratture. Un incidente sul lavoro successo ieri mattina, pochi minuti dopo le 8.30, al Brallo di Pregola, in un edificio in fase di ritrutturazione, in frazione Pregola, al Centro Federale Tennis del Brallo. Oltre ai soccorsi... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Infortunio in un cantiere edile. Precipita da 3 metri: operaio ferito

Articoli correlati

Mantova, cade da un ponteggio alto 4 metri in un cantiere edile: ferito operaio di 48 anniMantova, 30 gennaio 2026 – Due infortuni sul lavoro in provincia di Mantova nel pomeriggio di oggi, due operai fra i quaranta e i cinquant’anni che...

Operaio precipita nel cantiere navale da un'altezza di 20 metri e muoreMONFALCONE (GORIZIA) - Ancora un infortunio sul lavoro dall'esito drammatico: l'incidente sul lavoro è avvenuto nei cantieri navali di Monfalcone...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Infortunio in un cantiere edile...

Temi più discussi: Infortunio in un cantiere edile. Precipita da 3 metri: operaio ferito; Infortunio mortale in pieno centro. Operaio cade dal ponteggio nel cantiere di Palazzo Boschetti; Incidente sul lavoro a Modena, operaio cade da un ponteggio e muore: Murat Tafciu lascia quattro figli nel giorno della festa del papà; Tragedia nel centro di Modena: operaio precipita e muore.

Precipita nel silos per otto metri. Tecnico portato al ‘Bufalini’L’infortunio è avvenuto alla Fruttagel di Alfonsine. L’uomo è un 56enne manutentore di una ditta esterna. Sul posto sono intervenuti operatori del 118, carabinieri e vigili del fuoco che lo hanno estr ... ilrestodelcarlino.it

Paura in cantiere: operaio precipita dall'alto, è graveGrave incidente sul lavoro a Sommacampagna: operaio cade da diversi metri, ricoverato a Borgo Trento. Indagini in corso. nordest24.it

Operaio precipita da 8 metri durante un controllo. Recupero complesso dei Vigili del Fuoco, poi il trasporto in elicottero al Bufalini facebook

Uomo precipita dalla tribuna di un campo da calcio a Torino in Corso ferrucci x.com